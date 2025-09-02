معرفی برگزیدگان مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» در رشت معرفی برگزیدگان مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» در رشت معرفی برگزیدگان مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» در رشت معرفی برگزیدگان مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سجاد کوچک نژاد با اشاره به اینکه مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» با هدف ثبت جلوه‌های معنوی، فرهنگی و هنری ایام تاسوعا تا اربعین حسینی برگزار شد گفت: ۲۷۹ اثر عکاسی به دبیرخانه آفرینش‌های هنری کانون گیلان ارسال‌شد.

وی با بیان اینکه این مسابقه با معرفی ۹ اثر برگزیده در رده‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگ‌سال به کار خود پایان‌داد افزود: براین اساس در بخش کودک و نوجوان، مهدیس پوررضا از رشت، یسنا بخش‌پور و آیسان قربانی از اسالم، فاطمه بخشی‌زاده از لشت‌نشا و باران حقیقی از لاهیجان، به‌عنوان خالقان آثار برگزیده معرفی‌شدند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به اینکه در بخش بزرگسال نیز عکس‌های ارسالی عباس عسکرزاده از اسالم، صمیم صیامی از رشت، زهرا نیکدل از لاهیجان و حمیدرضا نوروزی از رودسر به‌عنوان آثار برگزیده معرفی‌شدند گفت: آثار برگزیده درقالب نمایشگاهی در معرض‌دید عموم قرار‌خواهد‌گرفت.

سجاد کوچک نژاد افزود: فراهم‌سازی زمینه خلاقیت‌ورزی هنرمندان، ثبت تصویری آیین‌های مذهبی و عاشورایی و بازنمایی ارزش‌های ماندگار قیام حسینی از دیگر اهداف این مسابقه با محور‌های لحظه‌های معنوی نماز ظهر عاشورا، عزاداری‌های مردمی در روز‌های تاسوعا، عاشورا و اربعین و سایر آیین‌های مذهبی بود.