سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: ۹ اثر در ردههای مختلف سنی در مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سجاد کوچک نژاد با اشاره به اینکه مسابقه استانی عکاسی «در قاب اشک» با هدف ثبت جلوههای معنوی، فرهنگی و هنری ایام تاسوعا تا اربعین حسینی برگزار شد گفت: ۲۷۹ اثر عکاسی به دبیرخانه آفرینشهای هنری کانون گیلان ارسالشد.
وی با بیان اینکه این مسابقه با معرفی ۹ اثر برگزیده در ردههای سنی کودک، نوجوان و بزرگسال به کار خود پایانداد افزود: براین اساس در بخش کودک و نوجوان، مهدیس پوررضا از رشت، یسنا بخشپور و آیسان قربانی از اسالم، فاطمه بخشیزاده از لشتنشا و باران حقیقی از لاهیجان، بهعنوان خالقان آثار برگزیده معرفیشدند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به اینکه در بخش بزرگسال نیز عکسهای ارسالی عباس عسکرزاده از اسالم، صمیم صیامی از رشت، زهرا نیکدل از لاهیجان و حمیدرضا نوروزی از رودسر بهعنوان آثار برگزیده معرفیشدند گفت: آثار برگزیده درقالب نمایشگاهی در معرضدید عموم قرارخواهدگرفت.
سجاد کوچک نژاد افزود: فراهمسازی زمینه خلاقیتورزی هنرمندان، ثبت تصویری آیینهای مذهبی و عاشورایی و بازنمایی ارزشهای ماندگار قیام حسینی از دیگر اهداف این مسابقه با محورهای لحظههای معنوی نماز ظهر عاشورا، عزاداریهای مردمی در روزهای تاسوعا، عاشورا و اربعین و سایر آیینهای مذهبی بود.