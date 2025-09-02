پخش زنده
استاندار لرستان گفت: ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی فنی و حرفهای در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم جمعیت بیشتری از دانشآموزان علاقهمند در این مقطع را جذب کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه شورای آموزشوپرورش که با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: باتوجهبه نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی، اداره کل آموزشوپرورش استان برابر گزارشی که در این جلسه ارائه کرد، از آمادگی بسیار خوبی برخوردار است و انشاءالله شاهد آغاز خوبی برای دانشآموزان عزیز در سراسر استان خواهیم بود.
سید سعید شاهرخی افزود: در این جلسه تأکید شد که هم فضاهای آموزشی به طور کامل آماده شوند که خوشبختانه پیشرفت خوبی داشتهاند و در وضعیت مطلوبی قرار دارند و هم به لحاظ تأمین نیروی انسانی تا اول مهر هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.
استاندار لرستان بر تسهیل ثبتنام دانشآموزان باقیمانده نیز تأکید کرد و گفت: در زمان باقیمانده، باید برای عزیزانی که هنوز موفق به ثبتنام نشدهاند، تسهیلات لازم فراهم شود تا بتوانند مکان آموزشی خود را انتخاب کنند.
شاهرخی به اولویتهای سال جدید اشاره کرد و گفت: رویکرد قبلی که گفته شده بود، حرکت به سمت آموزشهای فنی و حرفهای در مقطع متوسطه است.
وی بیان کرد: در این جلسه تأکید شد که ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی فنی و حرفهای در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم جمعیت بیشتری از دانشآموزان علاقهمند در این مقطع را جذب کنیم.
استاندار لرستان آموزشهای فنی و حرفهای را نیاز جدی استان باتوجهبه شرایط بازار کار عنوان کرد و گفت: توصیه و تأکید ما این است که افراد علاقهمند حتماً به این سمت حرکت کنند.