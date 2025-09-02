به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی بیجار گفت: به منظور آشنایی کشاورزان منطقه با گیاه دارویی رازیانه، دوره آموزشی و ترویجی در بخش مرکزی بیجار برگزار شد.

اسماعیل الوندی عنوان کرد: محصولات کم آب بر به دلیل وجود خشکسالی‌های اخیر یکی از نیاز‌های اساسی شهرستان است.

الوندی افزود: گیاه دارویی رازیانه از جمله گیاهانی است که باعث اصلاح ساختار خاک شده و در تناوب با غلات (گندم و جو) به عنوان گیاه دارویی و صنعتی استفاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار گفت: امسال برای اولین بار در استان کردستان، یکی از کشاورزان اقدام به کشت رازیانه در زمینی به مساحت ۸ هکتار اقدام کرده است که امیدواریم دیگر کشاورزان نیز با الگوبرداری از این مزرعه به کشت این گیاه دارویی مبادرت ورزند.

الوندی ادامه داد: کشاورزانی که علاقه به کشت گیاهان درویی به خصوص کشت رازیانه دارند می‌توانند مشاوره‌های لایزم را به صورت کاملا رایگان از کارشناسان جهاد کشاورزی به عمل آورند.

رازیانه یکی از قدیمی‌ترین گیاهان ادویه‌ای و دارویی است. منشأ آن نواحی مدیترانه و جنوب اروپاست و امروزه در مناطق معتدل در سرتاسر جهان از جمله هند و چین و ژاپن و کشور‌های آفریقایی کشت می‌شود.

روستای سلطان آباد از توابع شهرستان رزن همدان توانسته است قطب تولید رازیانه در ایران و غرب آسیا را از آن خود کند، جایی که ۹۴ درصد این گیاه را در کشور تولید می‌کند.