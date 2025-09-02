به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه حدادی گفت: این جشنواره از جمعه ۱۴ شهریور، همزمان با آغاز هفته وحدت، در مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی واقع در بلوار بعثت همدان آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه آیین گشایش جشنواره و جشن هفته وحدت روز جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۷ در فضای باز محوطه مجتمع برگزار می‌شود، گفت: این مراسم شامل اجرای برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی با اجرای حمید رضایی مجد (عمو حمید) است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به گزارش دبیرخانه جشنواره و نتایج بازبینی آثار رسیده، افزود: ۶ اثر نمایشی به‌عنوان آثار منتخب برای حضور در این رویداد هنری انتخاب شدند که به شرح زیر است:

- «خاله ملو» به کارگردانی فاطمه ابرار پایدار، «زن ذلیل» به کارگردانی محمد سیاوشی، «فرزندآوری» به کارگردانی احسان فلاحیان، «فرار از زندان» به کارگردانی مزدک مهیمنی، «شب عید» به کارگردانی سعید باغبانی، و «افاده‌ها طبق طبق» به کارگردانی مصطفی بیگی

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه، برنامه شاد و خانوادگی «جُنگ شادی» در محوطه باز مجتمع با اجرای عمو حمید و عمو صفا برگزار می‌شود.

حدادی افزود: آیین پایانی و تجلیل از گروه‌های منتخب جشنواره یکشنبه ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد.