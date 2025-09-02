در نشست شورای اداری و شورای آموزش‌وپرورش شهرستان کوهپایه ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های آموزشی، اجتماعی و مدیریتی این شهرستان بررسی شد.

بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های آموزشی و مدیریتی کوهپایه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم اصفهان و چهار شهرستان نوپای شرق استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت توسعه این مناطق، گفت: تغییر در منطقه‌بندی کنکور از رتبه ۲ به ۳ از مطالبات آموزشی این مناطق است.

عباس مقتدایی همچنین کمبود فضا‌های آموزشی را از دیگر دغدغه‌های حوزه آموزش عنوان کرد و خواستار پیگیری این مسأله شد.

در شورای اداری شهرستان کوهپایه همچنین طرح مردمی محله‌محور برای مشارکت محله‌ها، مشکلات جذب و تخصیص اعتبارات سازمان‌های مردم‌نهاد و مسائل اجتماعی و مشکلات بهزیستی مطرح‌و بررسی شد.