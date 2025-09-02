پخش زنده
در نشست شورای اداری و شورای آموزشوپرورش شهرستان کوهپایه ظرفیتها و چالشهای حوزههای آموزشی، اجتماعی و مدیریتی این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم اصفهان و چهار شهرستان نوپای شرق استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت توسعه این مناطق، گفت: تغییر در منطقهبندی کنکور از رتبه ۲ به ۳ از مطالبات آموزشی این مناطق است.
عباس مقتدایی همچنین کمبود فضاهای آموزشی را از دیگر دغدغههای حوزه آموزش عنوان کرد و خواستار پیگیری این مسأله شد.
در شورای اداری شهرستان کوهپایه همچنین طرح مردمی محلهمحور برای مشارکت محلهها، مشکلات جذب و تخصیص اعتبارات سازمانهای مردمنهاد و مسائل اجتماعی و مشکلات بهزیستی مطرحو بررسی شد.