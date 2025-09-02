انسداد مسیر قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال
رییس پلیس راه البرز از اجرای عملیات عمرانی و انسداد مسیر در قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال در محدوده استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، پیمان کرمی گفت: عملیات عمرانی از ابتدای قطعه دوم آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) مسیر جنوب به شمال از کیلومتر ۳۲ الی ۵۴، از امروز ۱۱شهریور آغاز شده و تا صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در این مدت مسیر مذکور مسدود بوده که همکاری بیش از پیش مسافران با ماموران راهداری و پلیس راه را میطلبد.
کرمی افزود: مسافران میتوانند درصورت تمایل از محورهای جایگزین استفاده کنند.
وی همچنین از مسافران خواست قبل از وضعیت راهها مطلع شوند.