به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن گفت: این شهرستان همه‌ساله سهم قابل توجهی در تولید بادام کشور ایفا می‌کند.

فرشاد مختاریان افزود: برداشت بادام از باغات این شهرستان هم‌اکنون در حال انجام است و ارقام متنوعی همچون مامایی، ربیع، شاهرود و سفید از سطح باغات جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: سطح زیرکشت باغات بادام در شهرستان بن بیش از ٣هزار و ٥٠٠ هکتار است که بخش عمده آن به ارقام مامایی اختصاص دارد و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزان ایفا می‌کند.

مختاریان گفت: رقم مامایی به دلیل بازارپسندی بالا و ارزش صادراتی، جایگاه ویژه‌ای در میان باغداران شهرستان دارد و در کنار آن ارقام ربیع، شاهرود نیز در سال‌های اخیر با استقبال بهره‌برداران مواجه شده‌اند.

برداشت بادام در شهرستان بن از اواخر مرداد آغاز شده و تا نیمه شهریور ادامه می‌یابد.