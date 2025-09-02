کارخانه آب معدنی لالی تنها و اولین کارخانه آب معدنی طبیعی در خوزستان است که بعد از ۲۲ سال وقفه و تعطیلی، به بهرداری رسید و در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آقای بیرونی، مدیر کارخانه آب معدنی لالی سرمایه گذار بخش خصوصی آب معدنی گفت: اکنون این کارخانه در دو خط تولیدی ۵۰۰ سی سی و یک ونیم لیتری با دو نوبت کاری و اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر در حال تولید و فعالیت می‌باشد

وی افزود: با توجه به اینکه کارخانه را ما از اساس وپایه نوسازی وبازسازی کردیم و دریک شهر محروم حاضر به سرمایه گذاری شده‌ایم انتظار حمایت داریم تا بتوانیم در آینده نزدیک خط سوم تولیدی و توسعه آن که انواع نوشیدنی می‌باشد برای اشتغال بیشتر در این شهر محروم، اما پر ظرفیت راه اندازی کنیم.

بیرونی اظهار داشت: آب این کارخانه از چشمه‌های طبیعی زاگرس با بهترین کیفت تولید می‌شود که اکنون تنها کارخانه آب معدنی طبیعی در استان خوزستان است.

گفتنی است کارخانه آب معدنی لالی تنها صنایع تولیدی و اشتغالزایی در شهرستان لالی است.