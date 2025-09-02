به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر علیرضا ادیبی‌مهر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم و متخصص بیماری‌های عفونی، تاکید کرد آنفلوآنزا یک بیماری حاد تنفسی است که می‌تواند سیستم تنفسی فوقانی و در مواردی تحتانی را درگیر کند و عوارض شدیدی از جمله پنومونی (با احتمال مرگ‌ومیر ۱۰ تا ۴۰ درصد) ایجاد کند بنابراین تزریق واکسن، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر، به شدت توصیه می‌شود.

وی افزود: افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، ساکنان مراکز بهزیستی و بیمارستان‌ها، کادر درمان، و افرادی با ضعف سیستم ایمنی یا بیماری‌های مزمن (مانند نارسایی قلبی، دیابت، نارسایی کلیوی و کبدی، سرطان، آسم و برونشیت) و همچنین کسانی که تحت پرتودرمانی، شیمی‌درمانی یا مصرف طولانی‌مدت کورتون هستند، در ذیل گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند.

به گفته دکتر ادیبی‌مهر، اوج شیوع آنفلوآنزا در مهر و آبان است و از آنجا که حدود دو هفته طول می‌کشد تا واکسن در بدن تأثیر کند، بهترین زمان برای واکسیناسیون، دو هفته پایانی شهریور است.