مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی از فعالیت ۱۸ پایگاه فعال اورژانس اجتماعی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی در مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس اورژانس اجتماعی در محل اداره بهزیستی استان که با حضور کارشناسان امور اجتماعی استانداری برگزار شد با اشاره به آغاز فعالیت اورژانس اجتماعی از سال ۷۸ تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: پیش از آن نگاه غالب به آسیبهای اجتماعی نگاهی قضایی و انتظامی بود؛ بهگونهای که افراد درگیر با آسیبهای اجتماعی در چارچوب حقوقی بهعنوان مجرم شناخته میشدند.
وی ادامه داد: با تلاش و روشنگری متخصصان حوزه اجتماعی این نگرش بهتدریج جای خود را به رویکردی علمی، تخصصی و انسانمحور داد.
صحاف تصریح کرد: راهاندازی اورژانس اجتماعی یکی از مهمترین برنامههایی بود که توسط کارشناسان اجتماعی طراحی و اجرا شد تا اقدامات قهرآمیز جای خود را به مداخلات تخصصی و حمایتی بدهد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی انتخاب عنوان اورژانس اجتماعی برای شماره ۱۲۳ را نمادی از ضرورت رسیدگی فوری به مسائل اجتماعی دانست و سه ویژگی کلیدی این سامانه را تخصصی بودن، بهموقع بودن و در دسترس بودن برشمرد.
وی گروههای هدف این خدمات را شامل زوجین در آستانه طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب، افراد دارای افکار خودکشی، کودکان کار و خیابانی، همسران و کودکان آزاردیده و نوجوانان فراری عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شمار این افراد رو به افزایش است.
صحاف با اشاره به راهاندازی خط تلفن ۱۲۳ در سال ۱۳۸۳ این شماره را یکی از شناختهشدهترین خطوط فوریتهای اجتماعی در سطح جهانی دانست.
وی همچنین از فعالیت تیمهای سیار متشکل از روانشناس، مددکار اجتماعی و راننده خبر داد که در صورت وقوع بحران بهسرعت وارد عمل شده و مداخله میکنند.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی این برنامه را یکی از پیشرفتهترین اقدامات در حوزه آسیبهای اجتماعی در ایران دانست که مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد.
صحاف با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در تمامی شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت فعال است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۰ نیروی متخصص در استان مشغول فعالیت هستند که با توجه به حجم بالای آسیبها این تعداد کافی نیست و بسیاری از شهرها در انتظار راهاندازی پایگاههای جدید هستند.
وی از افتتاح ۱۵۰ پایگاه جدید اورژانس اجتماعی در سراسر کشور طبق برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در استان آذربایجان شرقی ۱۸ مرکز فعال داریم اما چالشهایی نظیر نبود خودروهای دولتی، مسائل مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ روند فعالیت این مراکز را با دشواریهایی مواجه کرده است.
صحاف نقش رسانهها و مطبوعات را در معرفی هر چه بیشتر خط تلفن ۱۲۳ بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در هر جامعهای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و کاهش مشکلات برنامههایی تدوین و اجرا میشود. در کشور ما نیز برنامه اورژانس اجتماعی حاصل سالها تلاش سازمان بهزیستی است که تلفیقی از مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳، تیمهای سیار و پایگاههای خدمات اجتماعی است.
وی افزود: این برنامه با هدف توانمندسازی اجتماعمحور در سکونتگاههای غیررسمی طراحی شده و ویژگیهایی چون تخصصی بودن، بهموقع بودن و در دسترس بودن را در ارائه خدمات اجتماعی مدنظر قرار داده است.
صحاف گفت: همچنین با رویکرد فعال، استفاده بهینه از منابع انسانی، کاهش دیوانسالاری، تجمیع خدمات و هماهنگی بین واحدها، تلاش دارد تا مداخلات روانی و اجتماعی را جایگزین مداخلات قضایی و انتظامی کند و در پیشگیری از وقوع جرم نقش موثری ایفا کند.
وی تاکید کرد: شناسایی آسیبهای اجتماعی شایع و در حال گسترش در سطح ملی، منطقهای و محلی از طریق این برنامه صورت میگیرد و تلاش میشود تا با کاهش تاثیر نظریه برچسبزنی، زمینه توانمندسازی افراد در معرض آسیب و بازگشت آنان به زندگی سالم فراهم شود.
در خاتمه این مراسم از تعدادی از مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی با اهدای لوح تجلیل و قدردانی شد.