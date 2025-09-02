پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، با تلاش گروههای فنی شرکت توزیع نیروی برق اصفهان و همکاری عوامل انتظامی، در چند عملیات جداگانه ۶۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بخشهای مسکونی، صنعتی، تجاری و کشاورزی استان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاهها که بخشی از آنها در منازل مسکونی، مراکز کشاورزی و واحدهای تجاری نصب شده بودند، به طور غیرقانونی و بعضاً از طریق انشعابهای غیرمجاز در حال استفاده از برق شبکه سراسری بودند. توان مصرفی مجموع این تجهیزات بیش از ۷۶ کیلووات برآورد شده است که معادل مصرف برق دهها خانوار شهری به شمار میرود.
استفاده غیرمجاز از برق شبکه علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به صنعت برق، موجب افزایش فشار به شبکه و بروز خاموشیهای ناخواسته برای مشترکان قانونی میشود.
شرکت توانیر بار دیگر از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند. بر اساس طرح تشویقی، به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده توسط گزارشهای مردمی، یک میلیون تومان و در مجموع تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد.