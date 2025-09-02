پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، گفت: قاتل درختان جنگلی شهرستان نمین با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: مأموران منابع طبیعی در حین گشت و کنترل جنگلهای منطقه، فرد متخلف را حین قطع درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: با برآورد خسارت حدود هفت میلیارد تومان، فرد متخلف با دستور و پیگیری مستقیم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین روانه زندان شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به اینکه این فرد مرتکب جرم یاد شده، افزون بر الزام به پرداخت حدود هفت میلیارد تومان به عنوان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، تصریح کرد: برابر ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه، مجرم به مجازات حبس تا ۶ ماه و جزای نقدی تا پنج برابر خسارت، محکوم میشود.
هدایت گفت: مراجع قضایی و اداره منابع طبیعی، بیهیچ اغماضی با هرگونه دست درازی به جنگلها و مراتع، به طور جدی برخورد کرده و صدور احکام سنگین و عبرتآموز برای اینگونه مجرمان، هشداری جدی برای سودجویان و متجاوزان به انفال، جنگلها و مراتع است.
وی از عموم شهروندان به عنوان دلسوزان و همیاران واقعی طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و دست درازی به جنگلها و مراتع، مراتب را به شماره تلفنهای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به صورت شبانهروزی اعلام کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: حافظان منابع طبیعی استان به صورت شبانهروزی در حال حفاظت و پاسداری از جنگلها و مراتع استان هستند و با تقویت گشتهای محسوس و نامحسوس اجازه دست درازی به جنگلها و مراتع را به هیچ کس نمیدهند.
هدایت اضافه کرد: با افرادی که بخواهند مبادرت به قطع اشجار و تهیه زغال کنند، به شدت برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.