مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده استقرار و گسترش جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و شرجی در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار و گسترش جریانات جنوبی از اواخر وقت امروز تا روز شنبه است که به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی (به ویژه روزهای پنجشنبه و جمعه) در مناطق جنوبی، مرکزی و بخشهایی از مناطق شمالی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تغییرات دما طی امروز کاهش جزئی خواهد داشت، افزود: سپس تا روز جمعه تغییرات محسوسی مورد انتظار نیست.
سبزه زاری ادامه داد: در ساعات بعد از ظهر روز جاری تاثیر گرد و خاک عراقی باعث کاهش دید در مناطق جنوب غربی خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را تا اواخر امشب مواج پیش بینی کرد و گفت: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۵.۸ و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند، ضمن اینکه اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۵ و کمینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد رسیده است.