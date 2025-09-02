به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: این طرح برای مالکان خودرو‌های عمومی و سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد با هدف ترویج استفاده از سوخت‌های پاک و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود.

احمد سالاری‌فر افزود: طرح تبدیل رایگان خودرو‌ها به دوگانه‌سوز، نه تنها به کاهش هزینه‌های سوخت برای مالکان خودرو‌ها کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های هوا و بهبود کیفیت زندگی در استان هرمزگان دارد.

وی گفت: مالکان خودرو‌های عمومی شامل تاکسی، وانت‌بار، و تاکسی‌های اینترنتی، به همراه مالکان خودرو‌های سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد، می‌توانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR، نسبت به نام نویسی و بهره‌مندی از این طرح ملی اقدام کنند.

سالاری‌فر با اشاره اینکه در هرمزگان ۲۰ جایگاه فعال سی ان جی وجود دارد، افزود: با اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش شمار جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان صورت گرفته است.

وی از عموم شهروندان خواست در این حرکت به سوی آینده‌ای پاک‌تر و اقتصادی‌تر مشارکت کنند.