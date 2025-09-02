رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به افزایش ۲ برابری پذیرش دانشجویان پزشکی در پنج سال اخیر گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ دانشجوی جدید پزشکی وارد این دانشگاه می‌شوند و مجموع دانشجویان پزشکی به یک هزارو۴۰۰ نفر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، شهرام صیادی گفت: زیرساخت‌های آموزشی اعم از فضا‌های آموزشی نظری و عملی، اعضای هیات علمی، آزمایشگاه‌ها، مرکز مهارت‌های بالینی، امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی، کتابخانه، خوابگاه‌ها و حتی فضا‌های ورزشی متناسب با این رشد دانشجویی توسعه نیافته است.

وی با ابراز نگرانی از تأثیر این شرایط بر کیفیت آموزش تأکید کرد: کلاس‌های پرجمعیت و کمبود سرانه تخت آموزشی در بیمارستان‌ها، فرصت یادگیری دانشجویان در محیط‌های بالینی را به‌شدت محدود می‌کند و این موضوع می‌تواند بر کیفیت تربیت پزشک و دندانپزشک اثر منفی بگذارد.

صیادی با بیان اینکه آموزش هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود سه میلیارد ریال هزینه دارد و ساخت هر تخت بستری در بیمارستان آموزشی نیازمند حدود ۷۰میلیارد ریال اعتبار است، گفت: برای رفع مشکلات و برنامه‌ریزی بلندمدت، حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴ نیاز است؛ در حالی‌که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ بودجه‌ای برای افزایش ظرفیت به دانشگاه اختصاص داده نشد و تنها از محل بودجه جاری تأمین اعتبار شد که فشار زیادی به منابع دانشگاه وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست‌های آموزشی و تقویت نیروی انسانی همزمان در دستور کار قرار نگیرد، افزایش ظرفیت پذیرش نه‌تنها موجب ارتقای نظام سلامت کشور نخواهد شد بلکه می‌تواند تهدیدی جدی برای کیفیت آموزش پزشکی و اعتماد عمومی به نظام سلامت باشد.