پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با وارد مدار شدن چاه ۳۳ میدان دارخوین، روزانه بیش از سه هزار بشکه نفت به تولیدات این شرکت افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس اظهار کرد: با تلاشهای جهادی و همت جمعی کارکنان و متخصصان این شرکت چاه ۳۳ میدان دارخوین پس از سالها وقفه برای نخستین بار وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی ادامه داد: با وارد مدار شدن چاه ۳۳ میدان دارخوین، روزانه به بیش از سه هزار بشکه نفت به تولیدات روزانه شرکت نفت و گاز اروندان افزوده شد که این دستاورد نشان داد که همافزایی، کار تیمی و اتکا به خداوند و دانش فنی کلید عبور از موانع و تحقق برنامههای راهبردی شرکت در حوزه تولید است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: بدون تردید بهرهگیری از دادههای دقیق و بهروز، زمینه اتخاذ تصمیمهای آگاهانه و بهموقع در خصوص بهرهبرداری، نگهداشت و تعمیرات را فراهم میکند و این رویکرد بستر مناسبی برای استمرار افزایش تولید و تداوم موفقیتهای آینده شرکت خواهد بود.