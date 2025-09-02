معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: صادرات استان اردبیل در یک سال فعالیت دولت چهاردهم به ۲۶۵میلیون دلار رسید و در همین مدت ۱۷۹میلیون دلار تکنولوژی، تجهیزات و مواد اولیه وارد استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز خلیلی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اردبیل، اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌ها از جمله راه‌اندازی منطقه آزاد، ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان، بندر خشک لجستیکی، منطقه ویژه اقتصادی و تجهیز گمرکات استان از جمله برنامه‌های دولت محلی در حوزه اقتصادی است.

وی افزود: تأمین مالی از طریق بانک توسعه صادرات، بهره‌گیری از تفویض اختیارات مبادلات مرزی، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید با رویکرد صادرات‌محور، توسعه تولیدات دانش‌بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی از دیگر محور‌های برنامه‌ای دولت است.

خلیلی گفت: رئیس‌جمهور محترم بر توسعه مبادلات مرزی در استان‌های مرزی تأکید دارد و استاندار اردبیل نیز دیپلماسی اقتصادی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و استانداردسازی محصولات را از الزامات تحقق اهداف صادراتی استان عنوان کرده است.