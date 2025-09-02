مدیرعامل مؤسسه خیریه بنیان ازدواج از اهدای ۲۰ فقره جهیزیه کامل به زوج‌های جوان خبر داد و ارزش این اقلام را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

اهدای ۲۰ جهیزیه به زوج‌های جوان

اهدای ۲۰ جهیزیه به زوج‌های جوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نقی میرزایی گفت: جهیزیه‌ها شامل وسایلی، چون یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، فرش و سایر لوازم ضروری زندگی است که بر اساس نیاز هر زوج تهیه و اهدا می‌شود.

این مؤسسه که ۲۳ سال سابقه فعالیت دارد، از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۶ جهیزیه در اختیار زوج‌های جوان قرار داده است.

مدیرعامل بنیان ازدواج همچنین از پرداخت اجاره‌بهای ماهانه برای ۵۸ زوج از محل درآمد مجتمع ۱۲ واحدی خبر داد.

به گفته میرزایی، زوج‌هایی که صاحب فرزند شوند هم تا دو سال پس از تولد، حمایت می‌شوند.

بنیان ازدواج با همراهی خیران و مردم، همچنان در مسیر کمک به آغاز زندگی جوانان گام برمی‌دارد.