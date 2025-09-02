پخش زنده
امام جمعه مراغه با بیان اینکه نکوداشت یاد و خاطره شهدا بر ما واجب است گفت: شهدا با تقدیم جان عزیزشان عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده در یادواره ۵۱ شهید کارمند دوران دفاع مقدس مراغه گفت: انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور به برکت خون شهدا حفظ و حراست شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حاجی زاده با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا مانع پیشرفت و استقلال ایران اسلامی شوند گفت: ملت بزرگ ایران با وحدت و همدلی همواره پای ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادهاند.
سرهنگ یحیی حیدری فرمانده ناحیه سپاه مراغه نیز در این یادواره گفت: امنیت و آرامش امروز مرزهای ایران اسلامی از برکت خون شهداست.
سرهنگ حیدری افزود: مردم شهید پرور مراغه در طول دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور تقدیم کردند.
وی افزود: راه و هدف شهدای دوران دفاع مقدس برگرفته از مکتب امام حسین (ع) و عاشوراست.
در پایان این یادواره از خانوادههای شهدای دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.