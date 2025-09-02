پخش زنده
امروز: -
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: گیاه مقاوم به شوری به نام گوار در ۳۰ هکتار از اراضی این استان کشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رضا حسینپور بیان کرد: با توجه به ضرورت استفاده از گیاهان پوششی در راستای اصلاح تناوب بهعنوان یکی از اصول مهم کشاورزی حفاظتی و حفاظت از خاک، کشت گیاه گوار در سطح ۳۰ هکتار از سایتهای کشاورزی حفاظتی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته امکانسنجی کشت این گیاه در شهرستان دشتستان با هماهنگی مجری طرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
حسینپور افزود: گوار یا لوبیای خوشهای یک گیاه زراعی مهم از خانواده بقولات است.
وی اضافه کرد: این گیاه علاوه بر مقاوم بودن به خشکی و شوری، مناسب مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری همچون استان بوشهر است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی بوشهر یادآورشد: کشت این گیاه موجب بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بهرهوری تولید محصولات اساسی در تناوب با آن میشود.
حسین پور افزود: دانههای گوار بهعنوان منبع پروتئین و فیبر در صنایع غذایی و دامپروری استفاده میشود.
وی گفت: امید است با اجرای دقیق اصول کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم استان، از تخریب خاک جلوگیری و با بهبود حاصلخیزی آن به پایداری تولیدات کشاورزی و افزایش بهرهوری کمک شود.