به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح مدرسه مهرآفرین محله ایثار پنج در شهر فولادشهر گفت: ۷۰ مدرسه با حدود ۸۸۰ کلاس درس با برآورد هزینه ۴.۶ همت در دستور کار شرکت‌های عمران کشور قرار گرفت.

شهرام ملکی با بیان اینکه سهم سه شهر جدید استان اصفهان، بهارستان، مجلسی و فولادشهر، ۲۱ مدرسه با حدود ۱۲۰ کلاس درس و برآورد ۱۱ میلیارد تومان است، افزود: امروز شاهد بهره‌برداری از ۹۵۴ واحد در قالب دو طرح هستیم.

وی با اشاره به اولویت کشور در زمینه وضعیت شاخص‌های آموزشی، از بهره‌برداری سه فضای آموزشی با ۳۶ کلاس درس در استان نیز خبر داد و گفت:این مدارس با همکاری شرکت عمران شهر‌های جدید، پیمانکاران، و حمایت‌های آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، با استاندارد‌های لازم در ساخت، تجهیز و هوشمندسازی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

ملکی با اشاره به قانون، وظیفه شهر‌های جدید را تامین زمین رایگان برای دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد: تامین اعتبار و اجرای طرح‌هایی مانند بهداشت و درمان، مدارس و دیگر خدمات بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ضرورت احداث بیمارستان در فولادشهر، از دانشگاه علوم پزشکی خواست تا بادریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه، فرایند احداث بیمارستان را آغاز کند.

وی همچنین از آمادگی شرکت عمران شهر‌های جدید برای مشارکت در ساخت بیمارستان، علاوه بر تامین زمین رایگان، خبر داد.