پخش زنده
امروز: -
معرفی جاذبههای گردشگری روستایی در برنامه «روستا دوستا» و برنامه پرمخاطب «دوراهی» با موضوع حصیر بافی و آشنایی با این صنعت سنتی از رادیو صبا شنیدنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «روستا دوستا» به معرفی جاذبههای گردشگری روستای حسین آباد بیضا در استان فارس میپردازد.
برنامه «روستا دوستا» این هفته در سفر به استان فارس مخاطبان را با جاذبههای گردشگری روستای حسینآباد در شهرستان بیضا آشنا میکند.
این برنامه روز سهشنبه ۱۱ شهریور با معرفی زیباییها و طبیعت دلنشین این روستا
ساعت ۱۵ پخش خواهد شد.
حسینآباد بیضا، روستایی واقع در ۶۰ کیلومتری شمال غربی استان فارس است که با هوای خنک و مطبوع خود میزبان طبیعتدوستان و گردشگرانی است که به دنبال فرار از گرمای تابستان میگردند.
این روستا با چشماندازهای طبیعی زیبا و فضای آرامشبخش، انتخابی مناسب برای سفرهای کوتاه و طبیعتگردی به شمار میرود.
از مهمترین جاذبههای حسینآباد، چشمه سراب حسینآباد است که در فاصله هشت کیلومتری شهر بیضا قرار دارد و از چشمه شش پیر سرچشمه میگیرد.
این چشمه یکی از زیباترین و پرآبترین چشمههای استان فارس محسوب میشود و سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب میکند.
برنامه «روستا دوستا» با هدف معرفی فرهنگ، طبیعت و جاذبههای گردشگری روستاهای ایران، شنوندگان را به سفری صوتی به دل این روستای زیبا دعوت میکند تا با زیباییها و ظرفیتهای گردشگری حسینآباد بیشتر آشنا شوند.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش میشود و فرصتی است برای دوستداران طبیعت تا با گوش سپردن به روایتهای شنیدنی، سفری مجازی به روستای حسینآباد داشته باشند.
برنامه «دوراهی»
برنامه پرمخاطب «دوراهی» این هفته با موضوع حصیر بافی و آشنایی با این صنعت سنتی به آنتن میرود.
این برنامه روز سهشنبه ۱۱ شهریور از رادیو صبا پخش خواهد شد و به بررسی تاریخچه، تکنیکها و اهمیت حصیر بافی در فرهنگ ایرانی میپردازد.
«دوراهی» به عنوان یکی از برنامههای آموزشی و سرگرمکننده رادیو، سهشنبه ۱۱ شهریور، با هدف آشنایی مخاطبان با هنرهای دستی اصیل ایرانی، به موضوع حصیر بافی اختصاص یافته است.
در این برنامه، نکات کلیدی و روشهای مختلف بافت حصیر که از مواد طبیعی مانند نی و برگهای گیاهی تهیه میشود، معرفی خواهد شد و نقش این هنر در زندگی روزمره و صنایع دستی بررسی میشود.
برنامه «دوراهی» در قالب بخشهای متنوع، به معرفی ابزارها، مراحل بافت و کاربردهای حصیر میپردازد و شنوندگان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات و نظرات خود را مطرح کنند و در این گفتوگو مشارکت داشته باشند.
آشنایی با هنرهای سنتی مانند حصیر بافی نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان مهارتی ارزشمند در بازار صنایع دستی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
برنامه «دوراهی» با هدف ارتقای دانش و مهارتهای هنری مخاطبان، فرصتی مناسب برای علاقهمندان به این حوزه فراهم میآورد.