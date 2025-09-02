پخش زنده
در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بر تسریع در اجرای طرح مهر و رفع نواقص زیرساختی مدارس تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بر آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید و رفع نواقص موجود در مدارس تأکید کرد.
ارژنگ در ارتباط با موضوع سهم ۳ درصدی شهرداریها برای آموزش و پرورش، تأکید کرد که این سهم باید مطابق با نیازهای عمرانی مدارس و پروژههای خیّرساز هزینه شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای طرح «نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی» که مورد تأکید ریاستجمهوری و استاندار محترم استان است، خاطر نشان کرد: هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده وجود دارد و باید جلسات تخصصی با محوریت معاونت عمرانی برگزار شود تا پروژهها تعیین تکلیف شوند.
بررسی وضعیت مسکن فرهنگیان، برنامه ریزی برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل، رفع مشکل مدارس در شهرکهای جدید استان، تامین اعتبار برای تجهیز مرکز مشاوره، رفع مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنایی و آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.