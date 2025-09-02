به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: ضریب اشتغال اقامتگاه‌های گردشگری استان به ۵۶ درصد و در شهر اصفهان در برخی روز‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

امیر کرم‌زاده افزود: با وجود کاهش موقت آمار گردشگری در زمان دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و تبعات ناشی از آن، روند بازگشت گردشگران به استان مطلوب بوده و شاخص‌های اقامت با رشد چشمگیری همراه شده است.

وی همچنین از رشد ۱۵ درصدی اقامت در بوم‌گردی‌های استان خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های تخفیفی و برگزاری رویداد‌های متنوع گردشگری، بیشترین اقامت ثبت شده در استان به بوم‌گردی‌ها اختصاص یافته است که گامی مهم در توسعه گردشگری پایدار محسوب می‌شود.

کرم‌زاده، با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۶ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری با اعتبار ۳۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر صادر شده است، افزود: هم اکنون ارزش طرح‌های در دست اجرای استان به حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد که پیش‌بینی شده، بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در حوزه گردشگری فراهم شود.

وی از بهره‌برداری هتل پنج ستاره در شهر اصفهان در ماه‌های آینده خبر داد و افزود: همچنین برای احداث یک هتل پنج ستاره دیگر در کاشان موافقت اصولی صادر شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.