مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون نظارت بر اماکن و واحدهای تولیدی و خدماتی استان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان با تشریح اقدامات یک ساله از انجام ۱۹۰۳ بازرسی نظارتی از آسانسورها خبر داد و گفت: ۲۲ هزار و ۵۸۳ مورد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری و ۵۲۱۷ مورد ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری از دیگر اقدامات انجام شده هستند.
رضا قیصیپور با اشاره به عملکرد یک ساله این اداره کل اظهار کرد: طی یک سال اخیر ۱۳۵۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۲۵۷۷ نمونهبرداری و ۲۵۷۳ آزمون نمونه از واحدهای تولیدی انجام شده است.
وی افزود: ۳۱ مورد بازرسی از تأسیسات سیلندرپرکنی، ۶۰ مورد بازرسی از سردخانهها، ۷۸۲ مورد بازرسی فنی انرژی صنایع انرژی بر، ۴۲۰ مورد نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبههای انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر، صدور ۱۲۵ پروانه کاربرید علامت استاندارد، تمدید ۲۴۹ پروانه کاربردی علامت استاندارد، تعلیق و ابطال ۲۹۱ پروانه کاربردی علامت استاندارد انجام شده است.
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: ۴۱ گواهی انطباق معیار مصرف انرژی، تأیید ایمنی کیفیت یک هزار و ۳۰۷ آسانسور، انجام ۱۹۰۳ بازرسی نظارتی از آسانسورها، انجام ۱۶۵۳ مورد بازرسی از تجهیزات شهرها و زمینهای بازی در این مدت انجام شده است.
قیصیپور عنوان کرد: علاوه بر این ۲۲ هزار و ۵۸۳ مورد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری و ۵۲۱۷ مورد ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری از دیگر اقدامات انجام شده هستند.
وی عنوان کرد: انجام ۵۳۶۸ آزمون نازلهای عرضه سوخت مایع، ۹۱۹ آزمون باسکولهای وسایل نقلیه چرخدار جادهای، ۷۵۶۲ آزمون وسایل توزین سبک، ۳۱۲ آزمون نازلهای جایگاههای عرضه سوخت و گاز سی ان جی، ۷ هزار و ۵۰۰ آزمون کمی محصولات پیش بسته بندی و ۱۲۴ آزمون انگ فلزات گرانبها از دیگر اقدامات بودهاند.
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: انجام ۵۴۵۸ نفر ساعت کارآموزی و آموزش مدیران کنترل کیفیت، آموزش ۷۱۲۳ نفر ساعت کارکنان اداره کل، انجام ۲۴۲۸ مورد نمونه آزمون شده توسط آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده استان، پیگیری قضائی ۱۷۷ مورد صورت جلسه توقیف و پیگیری ۳۳ شکایت واصله در خصوص کالاهای مشمول استاندارد نیز بعضی اقدامات انجام شده در این مدت هستند.