فرمانده سپاه کربلای مازندران از آغاز رزمایش سراسری پایگاههای مقاومت بسیج در استان خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلای مازندران از آغاز رزمایش سراسری پایگاههای مقاومت بسیج در این استان خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف تقویت خوداتکایی پایگاههای بسیج مساجد و محلات در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، از یازدهم تا چهاردهم شهریور برگزار میشود.
سردار سیاوش مسلمی با بیان اینکه تمامی پایگاههای مقاومت بسیج استان در این رزمایش مشارکت دارند، افزود: فعالیتهای متنوعی در قالب قرارگاههای تخصصی شامل قرارگاه جهاد تبیین، قرارگاه فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، قرارگاه دفاعی و امنیتی، قرارگاه فضای مجازی و رسانه و نیز قرارگاه مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس اجرا می شود.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی و توان بسیجیان در برابر تهدیدات دشمن، اظهار داشت: این رزمایش علاوه بر تقویت ظرفیتهای دفاعی و امنیتی، با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمترسانی در سطح محلات و مساجد طراحی و اجرا شده است.