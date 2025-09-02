به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نهمین مسابقات پرش با اسب هیئت سوارکاری استان اصفهان به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین در رده‌های مبتدی، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان C برگزار شد.

در رده C بزرگسالان این دوره، علی فرهمند با اسب کاتانرا، علیرضا روشن ضمیر با اسب رومی و شادی شیرازپور با اسب فولکسا رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

سهیل توکلی با اسب بنیتا، آوین بک زاده با اسب کایلو و عرفان مهری با اسب آدالان در رده نوجوانان و آتنا کوهانیان با اسب ورونیکا، معین موسوی با اسب کارتانیا و پارسا همدانی با اسب بلسینگ در رده‌ی سنی نو نهالان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم ایستادند.

در رده‌ی مبتدی نیزمحمدامین سجادی با اسب (مبتدی)، زینب مقاره عابد با اسب (مبتدی) بهار زمانی با اسب کانتینیا، امیرعلی اخباریه با اسب برلیان، آمیتیس ساعدی با اسب آنابل، تیارا انصاری با اسب کارلوس و مهرناز کاویانیان با اسب بلک بوی اخوش درخشیدند.