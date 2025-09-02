بررسی داده‌های سامانه کدال نشان می‌دهد درآمد ۳ شرکت خودروساز فعال در بازار سهام شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در ۵ ماه نخست سال جاری به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که ۲۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که مجموع درآمد این سه شرکت در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال بود، رشد قابل‌توجه در سال جاری ناشی از افزایش تولید، عرضه محصولات جدید و بهبود تقاضا در بازار داخلی است.

در بین این خودروسازان، ایران خودرو با درآمد فروش داخلی حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال، پیشتاز بازار بوده است. محصولات کلیدی این شرکت شامل پژو، سورن، دنا، رانا و تارا هستند. سایپا با درآمد نزدیک به ۷.۵ هزار میلیارد ریال و تولید تیبا، کوییک، ساینا و شاهین، جایگاه دوم را دارد و پارس خودرو نیز با درآمد حدود ۱.۷ هزار میلیارد ریال، رشد قابل توجهی داشته است.

از سوی دیگر، در بخش صادرات، سایپا و ایران خودرو فعالیت داشته‌اند؛ مجموع ارزش صادرات این سه شرکت در ۵ ماه نخست امسال حدود ۳۸ میلیارد تومان بوده است. ایران خودرو عمدتاً قطعات SKD و سایپا محصولات SKD و CBU صادر کرده‌اند، اما پارس خودرو در این مدت صادراتی ثبت نکرده است.