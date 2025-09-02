پخش زنده
دومین دوره لیگ نجات غریق استان اصفهان با نام منجی موعود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دومین دوره لیگ نجات غریق استان با نام منجی موعود، مرحله اول یادواره سپهبد شهید حسین سلامی، در قالب ۲۰۰ متر با مانع در استخر شهید حجازی اصفهان برگزار شد.
این مسابقات با حضور و نظارت شهزاد موحدی (رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان) و محمد تربتیان (مسوول کمیته آموزش) برگزار شد.
در این دوره یوسف تیغران، عرفان عاقلرفتار، سید وحید درخشنده، محمدجواد ملکوتیخواه و علیرضا پیکانپور عنوانهای برتر را کسب کردند.
در این دوره تیمهای هیئت نجات غریق شهرستان اصفهان، غریق نجات شهرستان گلپایگان، مهرگان، شهید حجازی، پالایشگاه اصفهان، پایگاه هشتم شکاری، قصرقو (شهرستان شاهینشهر)، آبشار (اردوگاه شهید بهشتی) و آرامان حضور داشتند.