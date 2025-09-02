به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تقویت هنرستان‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با اسناد بالادستی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، اظهارداشت: براین اساس شاهد آینده بهتری برای تامین نیروی کار ماهر در جامعه خواهیم بود.



سید مصطفی آذرکیش ادامه داد: برای تقویت تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی و ... یک همت اعتبار اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال تخصیص است.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مبلغی بیش از یک همت نیز از محل فروش ۴ درصد گاز با توجه به مقررات مالی دولت و با اولویت تجهیز و توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیز در حال پیگیری می‌باشد.



اذرکیش اظهارداشت: براساس بند ۳ ماده ۸۲ قانون برنامه هفتم دولت نیز که در تیرماه جاری به تصویب رسید مشوق‌های ویژه‌ای از جمله مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی، کارفرمایی و .. برای واحد‌های تولیدی، صنعتی و ... که در راستای تجهیز و توسعه فضا‌های آموزشی بویژه هنرستان‌ها مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: همچنین برون سپاری آموزش‌های مهارتی در محیط واقعی کاری که دولت منابع آن را تامین می‌کند نیز در دستور کار قرار دارد.