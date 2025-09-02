تدریس مجازی در دو ماه اول سال تحصیلی کذب محض است
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: همه کلاسها در همه مقاطع تحصیلی امسال به صورت حضوری برگزار میشود.
وی همچنین با بیان اینکه امسال ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۰۰ هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند اضافه کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش اموز کلاس اولی هستند.
معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش همچنین با اشاره به شیوههای نوین تدریس در سال تحصیلی جدید گفت: در تلاش هستیم با فاصله گرفتن از شیوههای سنتی، تدریس مشارکتی و گروهی و شیوههای مبتنی بر هوش مصنوعی را جایگزین کنیم.