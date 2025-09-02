معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: همه کلاس‌ها در همه مقاطع تحصیلی امسال به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ رضوان حکیم زاده در یاسوج افزود: خبر تدریس مجازی در دو ماه مهر و آبان جعلی و کذب محض است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۰۰ هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند اضافه کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش اموز کلاس اولی هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش همچنین با اشاره به شیوه‌های نوین تدریس در سال تحصیلی جدید گفت: در تلاش هستیم با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، تدریس مشارکتی و گروهی و شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را جایگزین کنیم.