معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛
تکذیب تدریس مجازی در دو ماه اول سال تحصیلی ۱۴۰۴
رضوان حکیم زاده در یاسوج گفت: امسال همه کلاسها در همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار میشود.
رضوان حکیم زاده همچنین با بیان اینکه امسال ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۰۰ هزار مدرسه در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند اضافه کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز کلاس اولی هستند.
حکیم زاده همچنین به شیوههای نوین تدریس در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با فاصله گرفتن از شیوههای سنتی، تدریس مشارکتی و گروهی و شیوههای مبتنی بر هوش مصنوعی را جایگزین کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین گفت: طرح توانا با هدف توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس با رویکرد اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری در مدارس تراز اجرا می شود.
ایوب رضایی افزود: در مرحلهی استانی این طرح با برگزاری کارگاهها و توسعه گفتمان آموزشی قرار است سند بنیادین آموزش و پرورش اجرا شود.
در پایان این مراسم از سه معلم برتر کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره اصلاح روشهای یادگیری کشور تجلیل شد.