به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در آئین اجرای مرحله استانی طرح توانا در یاسوج افزود: خبر تدریس مجازی در دو ماه مهر و آبان جعلی و کذب محض است.

رضوان حکیم زاده همچنین با بیان اینکه امسال ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۰۰ هزار مدرسه در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند اضافه کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز کلاس اولی هستند.

حکیم زاده همچنین به شیوه‌های نوین تدریس در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، تدریس مشارکتی و گروهی و شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را جایگزین کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین گفت: طرح توانا با هدف توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس با رویکرد اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری در مدارس تراز اجرا می شود.

ایوب رضایی افزود: در مرحله‌ی استانی این طرح با برگزاری کارگاه‌ها و توسعه گفتمان آموزشی قرار است سند بنیادین آموزش و پرورش اجرا شود.

در پایان این مراسم از سه معلم برتر کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره اصلاح روش‌های یادگیری کشور تجلیل شد.