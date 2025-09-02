رئیس سازمان سینمایی، ۱۱ عضو شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رائد فرید‌زاده، ۱۱ عضو این شورا منصوب شدند و نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان تشکیل شد.

علی قاسم‌زاده (شهردار اصفهان)، حامد جعفری (دبیر جشنواره)، کمال حیدری (معاون فرهنگی شهردار اصفهان)، ایرج طهماسب (فیلمساز)، مهین جواهریان (فیلمساز)، کمال تبریزی (فیلمساز)، علی صالحی (رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان)، فرزانه کلاهدوزان (عضو شورای اسلامی شهر اصفهان)، محمدعلی مظاهری (روانشناس و رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی)، مهدی شفیعی (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری) و وحید ملتجی (مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی و رسانه‌ای) به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.

رائد فریدزاده در نخستین جلسه از شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران با تاکید بر اهمیت این جشنواره گفت: وظیفه همه ما است که نشان بین‌المللی جشنواره را فراتر از یک وجه ملی و منطقه‌ای ببینیم. حفظ و نگهداری و البته رونق این رویداد مهم، یک وظیفه همگانی است.

رئیس سازمان سینمایی کشور سپس تاکید کرد: سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید با برنامه‌ها و اقداماتی فراتر از نمایش فیلم در اصفهان انجام شود.

حامد جعفری، دبیر جشنواره نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و فیلم‌های رسیده به این دوره، بیان کرد: در این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دنبال نمایش فیلم‌ها فراتر از شهر اصفهان هستیم. همچنین برنامه‌ریزی دقیقی برای برگزاری نشست‌ها، رویداد‌ها و مراسم‌های مختلف به صورت برنامه‌های جنبی انجام شده است که در زمان خود اعلام می‌شود.

کمال حیدری، معاون فرهنگی شهردار اصفهان هم با تاکید بر اینکه استان اصفهان برای برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان بسیج شده است، افزود: جشنواره می‌تواند در کاهش آلام حاصل از حوادث اخیر موثر باشد. ما معتقدیم جشنواره وقتی شور و شوق پیدا می‌کند که بچه‌ها، سالن‌های سینما را پر کنند و امسال نیز برای این امر، برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده است.

در ادامه، مهین جواهریان، از فیلمسازان پیشکسوت حوزه کودک و نوجوان نیز در سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه که جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اولین رویداد پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، گفت: باید به گستردگی این جشنواره و رویداد‌های جانبی آن در این دوره توجه ویژه‌ای انجام شود.

ایرج طهماسب دیگر فیلمساز پیشکسوت حاضر در جلسه نیز با اشاره به تجربیات خود در این حوزه، بیان کرد: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید سینمای واقعی را برای کودکان و نوجوانان ترسیم کند، نه یک دنیای فوق شاد و کاذب. چنین دنیای کاذبی باعث می‌شود که سینمای کودک ما نیز به سمت ابتذال و سخیف‌سازی برود. جشنواره باید به این آسیب‌شناسی توجه کند و به سمت کار‌های عمیق برود که بچه‌ها را به فکر کردن وعمیق بودن سوق دهد.

کمال تبریزی فیلمساز دیگر حاضر در این نشست، توجه به ابعاد رسانه‌ای جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را پراهمیت دانست و بیان کرد: به دلیل شرایطی که جامعه درگیر آن است، جشنواره باید با همه مختصات مرتبط با آن، در رسانه‌ها پررنگ شود. چهره‌های سینمایی، رویداد‌های جانبی و برنامه‌های مختلف می‌توانند جشنواره را به بهانه‌ای برای ایجاد شور و شادی برای کودکان و نوجوانان در سطح کشور تبدیل کنند و این اتفاق، باعث ایجاد نشاط در والدین هم می‌شود.

در ادامه، علی صالحی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان نیز با اشاره به اینکه برند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید کاملا تثبیت شود، اظهار کرد: به نمایندگی از شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کنم که اگر برای دائمی شدن و تثبیت جشنواره و زیرساخت‌های آن در اصفهان، نیاز به تصویب قوانینی وجود داشته باشد، شورای شهر پای کار این جشنواره است و آن را تسریع می‌کند.

فرزانه کلاهدوزان عضو دیگر شورای شهر اصفهان نیز به برندسازی جشنواره اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد می‌توان برای تاکید بر ابعاد بین‌المللی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از سفرای کشور‌های مختلف هم کمک گرفت. ما نیاز داریم که فضای جشنواره، یک فضای شاد و پرنشاط باشد و معتقدم که همه سیاست‌گذاری‌های جشنواره باید بر این مبنا باشد.

سپس وحید ملتجی، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی و رسانه‌ای ضمن تایید سخنان حاضران برای ایجاد شور و نشاط در شهر اصفهان همزمان با برگزاری جشنواره، بیان کرد: ما این ظرفیت راداریم که جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دوره سی و هفتم خود، در سطح استان برگزار شود و در همین‌جا اعلام می‌کنم که ظرفیت کامل استان اصفهان پای کار جشنواره است.

مهدی شفیعی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری نیز در بخش پایانی اولین نشست شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تاکید کرد: فضای نشاط جشنواره، باید در محیط شهر اصفهان نمود پیدا کند؛ در عین حال نیز باید برش‌هایی از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را در استان‌ها داشته باشیم.

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از دوازدهم تا شانزدهم مهرماه سال جاری (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در اصفهان برگزار می‌شود.