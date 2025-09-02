سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: عملکرد طرح احیا معادن کوچک در سال ۱۴۰۴ نسبت به پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، در چهار ماه نخست امسال ۱۹۶ معدن کوچک مقیاس احیا، فعال‌سازی یا توسعه یافته‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته (که ۱۶۵ معدن بود) رشد قابل توجهی نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۳ نیز مجموعاً ۵۹۴ معدن کوچک فعال، احیا یا توسعه یافته‌اند که نشان‌دهنده ادامه روند رو به رشد این طرح است.

بر اساس این گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد حدود ۲۰ درصدی در احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک است. همچنین در سال گذشته حدود ۹۶ بسته سرمایه‌گذاری در قالب این طرح معرفی شده‌اند که موجب جذب سرمایه‌گذاران برای تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن شده است.