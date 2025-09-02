قیمت نقره جهانی پس از تجربه نوسانات محدود در اواسط هفته گذشته، روندی صعودی به خود گرفت و با عبور از مرز ۴۰ دلار، هفته را با قیمت ۳۹.۷۴ دلار به پایان رساند؛ این در حالی است که هفته را با ۳۸.۵۸ دلار آغاز کرده بود.

نقره جهانی با رشد قابل توجه به استقبال هفته جدید می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تحلیلگران بازار کامودیتی‌ها عوامل متعددی را در رشد قیمت نقره موثر دانسته‌اند که مهم‌ترین آنها کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ بهره در نشست فدرال رزرو آمریکا و همچنین تحولات سیاسی جنگ اوکراین بوده است. انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (CPE) و شرایط بازار کار آمریکا انتظارات کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را تقویت کرده و در نتیجه ارزش دلار را کاهش داده که این موضوع به نفع افزایش قیمت نقره بوده است.

در کنار این، انتشار اخبار کاهش احتمال توافق در جنگ اوکراین نیز به عنوان عاملی حمایت‌کننده از رشد قیمت نقره شناخته شده است.

از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت نقره بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارد و مقاومت اصلی پیش رو در سطح ۴۴ دلار دیده می‌شود. حمایت کوتاه‌مدت این فلز نیز در محدوده ۳۹.۵۳ دلار ارزیابی شده است.

همچنین، قیمت بازگشایی نقره در روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ (۱ سپتامبر ۲۰۲۵) به ۴۰.۴۷ دلار رسیده که نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته افزایش ۱.۸۱ درصدی داشته است.