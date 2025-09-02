

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان بافق هنگام گشت زنی در خیابان چهارده معصوم یک دستگاه ۲۰۶ را به رانندگی یک کودک متوقف کردند.

سرهنگ عزیزالله دستوار ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر ۱۲ ساله است که برای تفریح اقدام به رانندگی با خودروی والدینش کرده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.