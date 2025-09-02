پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه و بازارچه «سرای خاتون» به مناسبت بازگشایی مدارس و مهرماه، در باغ اردوگاه خاتون واقع در تقاطع خیام و توس برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی گفت: در این نمایشگاه، محصولات متنوع مرتبط با بازگشایی مدارس مانند لوازم تحریر، کولهپشتی و سایر ملزومات ضروری برای دانشآموزان ارائه شده است.
فاطمه دژبرد افزود: علاقهمندان میتوانند در این نمایشگاه از محصولات حجاب و پوشاک مانند چادر و روسری، صنایع دستی، موادغذایی ارگانیک و خانگی و نیز محصولات بهداشتی هم دیدن کنند.
او با بیان اینکه در این رویداد علاوه بر فروش محصولات، برنامههای فرهنگی جذابی هم برگزار میشود، افزود: ساعات بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ روزهای ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه تعیین شده و بازدید برای عموم آزاد و رایگان است.
نمایشگاه و بازارچه سرای خاتون ذیل طرح «مادران ارزش آفرین» از جمله طرحهای توانمندسازی اجتماعی بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی است.