پخش سریال تاریخی «غول» روایتگر قصهای پر التهاب از شبکه تماشا و مستند خانوادگی و الهامبخش «مزرعه کناری ما» از شبکه امید روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال پرمخاطب و درام تاریخی «غول» محصول سال ۲۰۱۰ کره جنوبی، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا به روی آنتن میرود.
سریال «غول» محصول کشور کره جنوبی و ساختهشده در سال ۲۰۱۰، با ترکیب گونه های درام، اکشن و عاشقانه، داستانی پرکشش و احساسی را در بستری از وقایع تاریخی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی روایت میکند.
این مجموعه تلویزیونی به ماجرای سه خواهر و برادر میپردازد که در نوجوانی در پی یک توطئه مرگبار از یکدیگر جدا میشوند و سالها بعد در بزرگسالی، تصمیم به انتقام از عاملان نابودی خانوادهشان میگیرند.
داستان «غول» با تمرکز بر مفاهیمی، چون راز، انتقام، وفاداری خانوادگی و قدرت، در دل تحولات سیاسی و اجتماعی کره جنوبی جریان دارد و تماشاگر را با خود همراه میسازد.
مدیریت دوبلاژ این مجموعه را مهسا عرفانی بر عهده داشته و جمعی از گویندگان برجسته از جمله شیلا آژیر، ارغوان افرسیاب، مهوش افشاری، مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، فاطمه برزویی، محمد بهاریان، علی بیگمحمدی، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، امیر حکیمی، شهریار ربانی و دیگر هنرمندان نامآشنا در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
دوبله با کیفیت و اجرای حرفهای تیم دوبلاژ، تماشای این سریال را برای علاقهمندان به تجربهای متفاوت و بهیادماندنی تبدیل کرده است.
علاقهمندان میتوانند سریال «غول» را هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا دنبال کنند. همچنین بازپخش آن در ساعتهای ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد از پخش اصلی روی آنتن خواهد رفت.
مستند «مزرعه کناری ما»
مستند خانوادگی و الهامبخش «مزرعه کناری ما» روایتگر زندگی خانوادهای یازده نفره در تلاش برای ساخت خانهای نو از دل یک بنای تاریخی است؛ این مستند پنجشنبهها و جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه امید روی آنتن میرود.
مجموعه مستند «مزرعه کناری ما» که به تازگی از شبکه امید در حال پخش است، داستانی واقعی از تلاش، همدلی و زندگی در دل طبیعت را به تصویر میکشد.
این مستند، ماجرای یک خانواده کشاورز یازده نفره را روایت میکند که با خرید یک خانه قدیمی و چالشبرانگیز در یک مزرعه دورافتاده ، تصمیم میگیرند آن را مرمت و به خانهای جدید و دلخواه تبدیل کنند.
شرایط خاص آبوهوایی، دوری از امکانات شهری و سختیهای بازسازی، آنها را از هدفشان بازنمیدارد. هر یک از کودکان و نوجوانان خانواده با تکیه بر مهارتها و علاقه خود به زندگی روستایی، نقش مهمی در پیشبرد پروژه دارند و در کنار والدینشان با روحیهای مثبت و همکاری جمعی، این مسیر دشوار را طی میکنند.
این مستند جذاب و آموزنده با همت واحد تأمین برنامه شبکه امید شناسایی و برای پخش آماده شده است و در فضایی صمیمی، ارزشهای خانواده، کار گروهی و ارتباط با طبیعت را به مخاطبان نوجوان معرفی میکند.
«مزرعه کناری ما» هر هفته پنجشنبهها و جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه امید پخش میشود.