سالروز آغاز امامت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک نقطه عطف در تاریخ بشر محسوب می‌شود؛ روزی که زمام امور امت به بقیه الله الاعظم بزرگمردی از تبار رسول خدا به عنوان ولیّ خدا سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ روز نهم ربیع الاول، سالروز شروع امامت منجی عالم بشریت، موعود انبیاء، پایان بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی در سرتاسر زمین است. مناسب است که شیعیان و منتظران امام زمان (عج) روز نهم ربیع الاول را جشن گرفته و با حضرتش پیمانی مجدد ببندند.

از آنجا که ولادت امام دوازدهم (عج) به صورت پنهانی انجام گرفت، بیم آن بود که شیعیان در شناخت آخرین حجت پروردگار به اشتباه و گمراهی گرفتار آیند.

امام عسکری علیه السلام وظیفه داشت فرزند خود را به گروهی از بزرگان شیعه و افراد مورد اعتماد معرفی کند.

آنان نیز خبر ولادت او را به دیگر پیروان اهل بیت (ع) می‌رساندند تا ضمن معرفی آن بزرگوار، تهدیدی متوجه آخرین سفیر حق نگردد.