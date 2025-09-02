به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل تامین اجتماعی گفت: ۵ مرکز درمانی در شهرستان‌های مرکز درمانی، ۳ پلی کلینیک و ۳ مرکز درمانی در شهرستان‌های شهرکرد، سامان، شلمزار، اردل و بروجن ساحته می‌شود.

فلاح افزود: کلنگ ساخت این مراکز در شهریور ماه پارسال زده شده است که یکی از این مراکز در شهرکرد در زمینی به مساحت ۶هزار متر مربع با پیشرفت ۳۰ درصد در حال انجام است.

با تکمیل این پنج طرح تعداد مراکز درمانی تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری به ۱۰ مرکز می‌رسد.

این طرح در نیمه اول سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.