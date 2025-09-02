مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از شناسایی ۷۵۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ارومیه در پنج ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این شهرستان رتبه نخست شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در استان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پرویز امجدی گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی دارای اثرات مخرب است که بخش کشاورزی را تهدید می‌کند. تامین امنیت غذایی جامعه مستلزم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با تمام توان و امکانات است.

وی ادامه داد: طی بازدید اکیپ گشت حفظ کاربری شهرستان ارومیه در پنج ماهه سال جاری با شناسایی ۷۵۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز رتبه نخست شناسایی در استان را دارد.

امجدی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.