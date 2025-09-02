همزمان با بازگشایی مدارس؛
افتتاح مرحله دوم ناوگان برقی تهران با ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت:در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، مرحله دوم بهرهبرداری از ناوگان اتوبوسهای برقی تهران با اضافه شدن ۲۰۱ دستگاه جدید به ناوگان حمل و نقل پایتخت ظرف روزهای آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، احمد قیومی در حاشیه مراسم افتتاح دوره آموزشی رانندگان اتوبوسهای برقی، با بیان اینکه ورود ناوگان برقی در دوره مدیریت شهری ششم عملیاتی شد، گفت: هم اکنون ۱۸۹ دستگاه اتوبوس برقی در مناطق پرتراکم و آلوده تهران در حال خدمترسانی است و ۲۰۱ دستگاه دیگر در روزهای آینده به ناوگان اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به همزمانی این رویداد با بازگشایی مراکز آموزشی، افزود: این دوره آموزشی به صورت مشترک با شرکت خودرو سرویس شهر و با مشارکت نمایندگان شرکت هایگر و نامیکران برگزار شده است. هدف، ارایه بهترین سرویس به مردم و نگهداری صحیح از سرمایه ملی است.
قیومی تأکید کرد: آموزشها به صورت مستمر و ویژه برای تمامی کارکنان ادامه خواهد یافت و تنها محدود به رانندگان اتوبوسهای برقی نیست.
جباری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر نیز در تشریح برگزاری دورههای آموزشی ویژه رانندگان اتوبوسهای برقی با اشاره به دغدغه مدیران اتوبوسرانی برای نگهداری بهینه از ناوگان جدید، گفت: در این دورهها، رانندگان اتوبوسهای برقی آموزش میبینند که همزمان با آموزش راهبری، وضعیت فنی و ظاهری اتوبوس را رصد و نگهداری اولیه را انجام دهند.
وی افزود: این آموزشها با همکاری شرکتهای سازنده و بر اساس استانداردهای روز دنیا طراحی شده تا رانندگان بتوانند به بهترین شکل ممکن از این اتوبوسها در خطوط مختلف بهرهبرداری کنند.