

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر برگزاری این یادواره با اشاره به اهداف این مراسم گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت وحدت و اعتماد و ایجاد همدلی بین مردم از مهم‌ترین رویکرد‌های برگزاری این یادواره است.

حیدری، عمران و آبادانی روستا‌ها را از دیگر دستاورد‌های این برنامه‌ها دانست و افزود: مراسم سال آینده در روستای تاریخی سریزد از توابع شهرستان مهریز برگزار خواهد شد.

سردار زارع کمالی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و سخنران این مراسم، با بیان اینکه شهدا نیازی به برگزاری یادواره ندارند، گفت:این یادواره‌ها برای ماست تا مسیر شهدا را بشناسیم و ادامه دهیم؛ چرا که شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی شهدا، آمادگی همیشگی برای جهاد در عرصه‌های مختلف است و جهاد تنها به میدان جنگ سخت محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای نیز باید ادامه یابد.

فرمانده سپاه الغدیر با اشاره به صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، به ویژه پدر و مادران شهید، خاطرنشان کرد:اجر و مقام آنان کمتر از خود شهید نیست، چرا که با فداکاری و صبوری، رسالت سنگینی را بر دوش کشیده‌اند.

سردار زارع کمالی در ادامه با بیان اینکه شهدا پیام ایستادگی و مقاومت را برای امروز و فردای جامعه به یادگار گذاشتند، اظهار داشت: یا باید قوی و مستقل باشیم یا تحت اراده دیگران. شهدا به ما آموختند که قوی بودن ضامن استقلال، آزادی و کرامت انسانی است.

وی با مرور تاریخ معاصر کشور، سه جنگ مهم از جنگ جهانی اول تا دفاع مقدس را یادآور شد و گفت:تجربه نشان داده است که راهبرد تسلیم و وابستگی به غرب جز خسارت و تلفات سنگین برای ملت ایران نتیجه‌ای نداشته، اما راهبرد مقاومت و ایستادگی در دوران دفاع مقدس، عزت و استقلال را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد.