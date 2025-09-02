پویش همه حاضر با هدف تأمین لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش برای دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان کردستان از 21 شهریور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پویش"همه حاضر"با هدف تأمین لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش برای دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان کردستان، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از ۲۱ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی اداره‌کل بهزیستی کردستان روز دوشنبه اظهار کرد: هدف از اجرای این پویش، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان بی‌سرپرست و نیازمند و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای آنان است.

ثریا امین رسولی افزود: نیکوکاران و خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir، شماره حساب ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴ به نام سازمان بهزیستی کردستان و یا از طریق کد دستوری #۲۲۲۸*۶۵۵*واریز کنند.

وی ادامه داد: خیران می‌توانند برای اهدای کمک‌های غیرنقدی با شماره تلفن ۰۸۷۳۳۲۸۲۱۳۷ تماس گرفته یا به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها، مراکز و مؤسسات تحت نظارت این سازمان مراجعه کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی کردستان گفت: هم‌اکنون صد‌ها دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی کردستان در آستانه سال تحصیلی جدید نیازمند حمایت‌های مردمی هستند و اجرای این پویش می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های آموزشی آنان را تأمین کند.

وی به شیوه‌های جلب و جذب مشارکت‌های مردمی استان در این پویش اشاره کرد و افزود: خیرین و نیکوکاران می‌توانند باشماره حساب ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰، شناسه واریز ۳۶۵۰۳۴۵۶۴۱۳۱۵۶۴۰۰۱۱۲۲۳۳۴۴۵۵۶۶۶، شماره شبا IR ۶۵۰۱۰۰۰۰۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰ و شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴ کمک‌های خود را واریز کنند.