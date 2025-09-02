پیگیری مشکل ترکیدگی لوله در دل بحران کمآبی
در روزهایی که هر قطره آب حکم طلا را دارد، در کوچه ساحل ۱ خیابان شهید بهشتی شهر گلسار چهار روز است که لولهای ترکیده و آب بیوقفه در حال هدر رفتن است. این در حالیست که بسیاری از مناطق با افت فشار و قطعی آب دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در کوچه ساحل ۱ خیابان شهید بهشتی شهر گلسار، ترکیدگی یک لوله آب طی چهار روز گذشته موجب جاری شدن بیوقفه آب در سطح خیابان شده و نگرانیهای جدی در خصوص هدررفت منابع حیاتی را برانگیخته است.
این در حالیست که بسیاری از مناطق استان با افت فشار و قطعی آب مواجهاند و شهروندان با مشکلات جدی در تأمین آب شرب روبهرو هستند. اهالی محل اعلام کردهاند که علیرغم اطلاعرسانیهای مکرر به نهادهای مسئول، تاکنون اقدامی برای ترمیم این لوله صورت نگرفته است.
در شرایطی که کشور با بحران کمآبی مواجه است، ترکیدگی یک لوله میتواند نمادی از بیتوجهی به منابع حیاتی باشد.