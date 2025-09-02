پیگیری مشکل ترکیدگی لوله در دل بحران کم‌آبی

در روز‌هایی که هر قطره آب حکم طلا را دارد، در کوچه ساحل ۱ خیابان شهید بهشتی شهر گلسار چهار روز است که لوله‌ای ترکیده و آب بی‌وقفه در حال هدر رفتن است. این در حالی‌ست که بسیاری از مناطق با افت فشار و قطعی آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.