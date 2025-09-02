پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش ملی شعر راز رشید با حضور شاعران برجسته کشور، در دزفول برگزار خواهد شد تا جلوههای حماسه و ایثار سردار شهید حاج غلامعلی رشید در قالب شعر آیینی بازآفرینی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این رویداد فرهنگی، بستری برای گردهمایی شاعران برجسته کشور و فعالان حوزه شعر آیینی فراهم میآورد تا با زبان هنر، جلوههای ایثار، فداکاری و حماسه را روایت کنند.
بر اساس اعلام رسمی، این همایش در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۲۰، در تالار شهدای هنرمند دزفول برگزار میشود و میزبان جمعی از چهرههای شناختهشده شعر و ادب فارسی خواهد بود.
موضوع محوری این برنامه، بازتاب رشادتها و ویژگیهای اخلاقی سردار شهید رشید و دیگر شهدای سرافراز ایران اسلامی است که در مسیر حفظ امنیت و اقتدار ملی جانفشانی کردند.
این برنامه با مشارکت نهادهای مختلف از جمله استانداری خوزستان، فرمانداری ویژه دزفول، بنیاد شهید و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار میشود .