مازندران با طبیعت بی‌نظیر، جنگل‌های انبوه، سواحل چشم‌نواز و غذاهای اصیل محلی، این روزها حال خوب مسافران را کوک کرده و میزبان شور و نشاط اجتماعی در آخرین روزهای تابستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مازندران این روزها با موهبت‌های الهی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، میزبان شور و نشاط میلیون‌ها مسافر از سراسر کشور است.

مردم و گردشگران با حضور در سواحل دریای خزر، جنگل‌های سرسبز، اماکن تاریخی و کشتی‌های تفریحی، لحظاتی پر از نشاط را تجربه می‌کنند؛ آن هم در آستانه پایان تعطیلات تابستان و شروع سال تحصیلی جدید.

غذاهای محلی نیز بخشی جدانشدنی از سفر به این استان است؛ مسافران با طعم غذاهایی همچون ماهی شکم‌پر، اردک شکم‌پر، کَئی‌پَلا و اناردون، نه تنها سفری لذیذ، بلکه تجربه‌ای از فرهنگ و اصالت مازندرانی‌ها را با خود به یادگار می‌برند.

مازندران با ۹۶۵ هزار هکتار جنگل و ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، سالانه میزبان بیش از ۲۰ میلیون مسافر است؛ استانی با سه‌ونیم میلیون جمعیت که همواره به میزبانی شایسته و مهمان‌نوازی مردمانش شهره است.

گزارش از بنیامین مرشدی