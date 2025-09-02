پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۵ هزار دانشآموز نیازمند استان چشمانتظار کمکهای خیران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهیراد با بیان اینکه تأمین لوازمالتحریر از ضروریات آموزشی دانشآموزان کمبرخوردار است، گفت: از ابتدای مردادماه پویش مردمی «آیندهساز باشیم» با هدف جمعآوری لوازمالتحریر آغاز شده و مدیران کمیته امداد با برنامهریزی و حضور میدانی در محل کار خیران، حتی خارج از استان، برای جذب کمکهای مردمی اقدام کردهاند.
وی با اشاره به برگزاری رزمایش تأمین لوازمالتحریر در هفتم مهرماه گفت: این رزمایش با مشارکت کمیته امداد و ادارهکل آموزش و پرورش و با هدف تأمین نوشتافزار و ایجاد فضای امیدآفرینی و ترویج فرهنگ کمک به هم نوع در میان دانشآموزان برگزار میشود.
الهی راد همچنین با اشاره به طرح مدارس همدل با هدف گسترش و تأمین همهجانبه عدالت آموزشی و تربیتی با همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش افزود: در چارچوب این طرح، دانشآموزان مستعدِ تحت حمایت کمیته امداد از خدمات آموزشی مدارس هیئتامنایی و غیردولتی بهصورت رایگان بهرهمند میشوند.
سال گذشته ۷۵۰ دانشآموز در این طرح نامنویسی کردند.