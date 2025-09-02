مدیرکل راه و شهرسازی گفت: استان قزوین با افتتاح حدود ۹ هزار و ۷۶۴ واحد مسکونی، رتبه اول را در میان استان‌ها کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مجتبی دائی دائی در جلسه شورای مسکن استان گفت: با رویکرد جدیدی که در اداره کل راه و شهرسازی وجود دارد سعی کرده‌ایم تمام متقاضیان واقعی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند صاحب مسکن شوند.

وی همچنین اشاره داشت که در امسال هیچ‌گونه معافیتی بر ارزش افزوده اعمال نخواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم اعلام کرد: دو هزار و ۲۲۹ واحد دیگر آماده تحویل است.

اصغر گونجی همچنین به وجود ۳۸۸ واحد با پیشرفت ۶۳ درصدی در مناطق آبیک و تاکستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به اتمام برسند.

گونجی به مشکلات موجود در مسیر دریافت واحد‌ها اشاره کرد و بیان داشت که بسیاری از مردم از زمان بهره‌برداری واحد‌ها آگاه نیستند و با مشکلاتی در پرداخت تسهیلات بانکی مواجه هستند.

وی بر ضرورت تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و روشن‌سازی وضعیت واحد‌های آماده تحویل برای شهروندان تاکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان هم از ایجاد تغییراتی در معافیت‌های مالیاتی در راستای اجرای قانون اقتصاد ملی و جهش تولید مسکن خبر داد.

وی به معافیت جدیدی به میزان ۱.۳ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی اشاره کرد و افزود که معافیت‌هایی برای مصالح و مواد مصرفی در پروژه‌های ساختمانی نیز با استناد به بند ب ماده ۱ قانون، قابل بررسی و اجرا خواهد بود.

موسوی صانع تاکید کرد که مصالح ساختمانی معافیت ندارند و پیشنهادات جدید باید در صورت‌حساب‌ها لحاظ شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هم به قرارداد‌های مرتبط با مسکن ملی اشاره کرد و گفت که قرارداد شرکت تحقیق و توسعه قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.

وی افزود که حق بیمه کارفرمایان مطابق با بخشنامه‌های قبلی محاسبه می‌گردد و پیمانکاران در برنامه هفتم توسعه امتیازاتی برای مسکن روستایی دریافت می‌کنند، مشروط بر اینکه حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان هم بر توجه ویژه دستگاه‌های متولی به مسکن ملی و حمایت از متقاضیان واقعی تاکید کرد.

جانجان، اشاره کرد که بیش از ۹۰ درصد متقاضیان به صورت غیرمتعارف مالک واحد‌های مسکونی شده‌اند و تمامی پروژه‌های مسکن ملی، با هر تاریخی، باید به عنوان ملاک عمل قرار گیرند.

جانجان همچنین خواستار در نظر گرفتن تمام پروژه‌های نیمه‌کاره و با پیشرفت ۹۸ درصدی به عنوان ملاک عمل شد.

مدیرکل بازرسی استان هم بر تلاش برای کاهش دغدغه‌های مردمی در زمینه مسکن ملی تاکید کرد و خواستار نگاه ویژه مسئولان قضایی در رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان شد.

خمسه، همچنین به نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌ها و ضرورت رعایت کیفیت در پروژه‌های مسکن اشاره کرد.