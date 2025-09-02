گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر گرامیداشت شهدای روحانی ، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عضو فقهای شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت شهدای روحانی، طلبه و علمای متوفای شهرستان رودسر که در مسجد صاحب الزمان (عج) بخش رحیم آباد برگزار شد، با بیان اینکه علمای دینی مایه فخر و مباهات جامعه هستند گفت: مهمترین ویژگی علمای دینی آگاهی به زمان، زمان شناسی و دوران ساز بودن در عصر زیستی شان است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیام امروز شهدا یقینا پشتیبانی از ولایت فقیه و حفظ وحدت است گفت: در جریان دفاع مقدس ١٢ روزه فریاد وحدت ملت بزرگ ایران در برابر تهدیدات دشمنان به خوبی شنیده شد و در نهایت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی مجبور به عقب نشینی شدند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بیات امام جمعه بخش رحیم آباد هم در این مراسم گفت: شهرستان رودسر و به ویژه بخش رحیم آباد، مناطقی عالم پرورند که علمای بزرگ، بنام و همچنین شهدای بزرگی را تربیت و به جامعه معرفی کرده است.